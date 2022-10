Luca Ward, il dramma: “Mia figlia soffre di una rara malattia”

Luca Ward e sua moglie hanno confessato alcuni retroscena relativi alla rara malattia di cui soffre la loro figlia.

Luca Ward e sua moglie, Giada Desideri, hanno confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla malattia di cui soffre la loro figlia più piccola, Luna, e hanno svelato che sarebbe stata sottoposta di recente a un delicato intervento.

Luca Ward: la figlia malata

La figlia più piccola di Luca Ward e Giada Desideri è affetta da una patologia rara, la sindrome di Marfan, patologia che interessa il tessuto connettivo. Di recente la bambina, che oggi ha 12 anni. è stata sottoposta a un delicato intervento a causa di questa patologia e l’attore e sua moglie hanno confessato che, oltre all’iauto dei medici, per loro ci sarebbe stato l’aiuto di Padre Pio.

“Mia figlia Luna è stata operata alla schiena e io sono certa che, se è andata bene, è grazie a lui.

Tutto è cominciato con il ritrovamento di una sua statuina…Eravamo in attesa di sapere la data dell’intervento, ho trovato in garage una statuina di Padre Pio e l’ho messa sul comodino. A pochi giorni da quel ritrovamento ci ha chiamato il dottore dicendo che si era liberato un posto per l’operazione. Il 23 settembre, proprio il giorno della morte del santo di Pietrelcina. In più, gli assistenti del medico in sala operatoria erano amici fraterni di mio nipote.

Insomma, abbiamo collegato tutte queste coincidenze e abbiamo capito che Padre Pio stava proteggendo nostro figlio”, ha dichiarato Giada Desideri. L’attore e sua moglie sono molto religiosi e lo stesso Luca Ward in passato ha confessato di aver ricevuto l’aiuto della Madonna, che gli sarebbe apparsa davanti agli occhi dopo la morte del padre.

Dopo il delicato intervento subito nei mesi scorsi la figlia di Luca Ward potrà lentamente riprendere la sua vita di sempre e ovviamente dovrà fare i conti con il suo nuovo corpo.

La stessa moglie dell’attore ha infatti confessato che i medici sono dovuti intervenire sulla struttura delle sue vertebre, che le stavano provocando un’importante schiacciatura ai polmoni.