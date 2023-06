Lucia Annunziata saluta il pubblico della Rai dopo 18 anni di lavoro: la giornalista e conduttrice ha fatto il suo annuncio ufficiale durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più.

Lucia Annunziata saluta il pubblico Rai: “È stato un onore e un divertimento”

”Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto”. Sono state queste le parole con lui Lucia Annunziata ha scelto di salutare il pubblico in chiusura della puntata di Mezz’ora in più andata in onda domenica 25 giugno.

La puntata recentemente andata in onda ha segnato non solo la fine della stazione 2022/2023 del format ma – soprattutto – la fine del rapporto lavorativo della giornalista e conduttrice con la Rai, come comunicato nelle scorse settimane.

Le “dimissioni irrevocabili”

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”, aveva scritto Annunziata circa un mese fa nella lettera inviata ai vertici di viale Mazzini con la quale ha scelto di comunicare le sue “dimissioni irrevocabili”.

“Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”, aveva aggiunto.