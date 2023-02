Luciana Littizzetto spoglia Mengoni: il video

Marco Mengoni è stato ospite a Che Tempo Che Fa ed è stato protagonista di uno sketch con Luciana Littizzetto, che lo ha invitato a spogliarsi.

Marco Mengoni: la vittoria a Sanremo

Per la seconda volta Marco Mengoni è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2023 e nelle scorse ore è stato ospite a Che Tempo Che Fa per parlare dell’importante traguardo da lui raggiunto e per le emozioni che lo hanno travolto nei giorni scorsi. Il cantante ha risposto ad alcune domande del conduttore Fabio Fazio sulla sua vita e sulla sua carirera musicale e, a seguire, è stato protagonista di un esilarante sketch di Luciana Littizzetto, che l’ha invitato a spogliarsi.

“Prima togliamoci questa giacca, cosa stiamo qui con la giacca a fare. Sì, spallato va benissimo”, ha detto ironica l’attrice, invitando Mengoni a mostrare i suoi muscoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Mengoni aveva vinto per la prima volta il Festival di Sanremo esattamente 10 anni fa, nel 2013.

In merito alla vittoria conquistata questi giorni il cantante ha affermato: “È una figata pazzesca, ma lo sarebbe stato anche se non avessi vinto. Mi sono divertito, me la sono goduta ed è questa la mia vittoria. E sono contento di essermi messo in gioco e di aver osato. Tutto oltre le aspettative. A vincere sono sempre la musica e i messaggi che si mandano”. In tanti ta i suoi fan non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro e quali saranno i suoi nuovi successi.