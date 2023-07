Ludovica Valli dopo il ricovero in ospedale: "Non so cosa mi sia successo"

Attimi di paura per Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un malore ed è svenuta. Soccorsa dall’ambulanza è stata ricoverata in ospedale. Come sta? Pare che i medici non abbiano capito cosa le sia successo.

Ludovica Valli ha avuto un malore nella sua casa di Ibiza. E’ svenuta e il compagno ha immediatamente allertato l’ambulanza. Trasportata in ospedale, è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. Finiti gli accertamenti e messi i punti al grande taglio sotto al mento che si è procurata cadendo a terra è stata dimessa.

La Valli, con una serie di Instagram Stories, ha raccontato:

“Vado in cucina, ma non ci arrivo, mi fermo al tavolo, penso ‘ok torno in camera’, per fortuna non avevo Otto in braccio, faccio per tornare indietro, ma come faccio due passi perdo i sensi. (…) Morale, chiama l’ambulanza perché io non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Ho fatto esami del sangue, tac alla testa per la botta fortissima che ho preso. Si direbbe tutto bene, ma una volta tornata in Italia mi hanno consigliato di fare altri esami”.

Ludovica, dimessa dall’ospedale, ha tranquillizzato i fan: