Lukaku insultato in diretta tv: "È un ne**etto". Giornalista espulso

Momenti imbarazzanti a Telelombardia. Durante una trasmissione di dibattito calcistico andata in onda venerdì 25 agosto, sono stati rivolti insulti razzisti contro il giocatore belga Romelu Lukaku. Il giornalista Luigi Furini ha nello specifico affermato che l’atleta è un “un ne***tto”. La dichiarazione è stata subito ripresa dagli altri ospiti presenti in studio che hanno chiesto che il giornalista porgesse le sue scuse. Il direttore dell’emittente Ravezzani ha preso provvedimenti contro l’uomo.

Lukaku insultato in diretta televisiva. Presi provvedimenti

Furini, nonostante le richieste dei presenti di scusarsi si è rifiutato di farlo. A prendere soprattutto le distanze è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Quest’ultimo data la scelta di Furini di non ravvedersi, ha provveduto ad espellerlo dallo studio. Ravezzani è poi entrato nel merito della questione scrivendo un post su Twitter.

Ravezzani: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza”

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato così l’accaduto su Twitter: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati”.