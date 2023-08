Romelu Lukaku sta per diventare un calciatore della Roma: il belga è in arrivo oggi in Italia con l'aereo pilotato da Dan Friedkin

L’estate di Romelu Lukaku è stata tra le più travagliate possibili per un calciatore. L’attaccante belga, che è ancora oggi di proprietà del Chelsea, sembrava pronto a passare a titolo definitivo all’Inter, ma qualcosa è andato storto. Prima l’approccio del giocatore verso il Milan, poi le avances della Juventus e degli arabi, e infine l’inserimento della Roma. Nelle scorse ore, l’accordo tra il club capitolino e il Chelsea è stato trovato: Lukaku è pronto a vestire il giallorosso.

Calciomercato, Lukaku è della Roma: l’ex Inter sbarcherà oggi in Italia

Una trattativa difficile, a causa soprattutto dell’enorme peso a bilancio del giocatore per il club londinese e del suo lauto stipendio, ma alla fine per la Roma si è risolto tutto nel migliore dei modi. Josè Mourinho potrà finalmente contare su un numero 9 di grandissimo livello, e il suo nome è Romelu Lukaku. L’ex Inter in Serie A ha sempre fornito ottime prestazioni e nella prossima stagione affiancherà Paulo Dybala in un tandem d’attacco potenzialmente devastante. Il belga è atteso già oggi all’aeroporto di Ciampino, dove atterrerà con un aereo privato pilotato da Dan Friedkin, lo stesso presidente della Roma che tanto si è speso per averlo tra le sue fila. Ad attenderlo, possiamo immaginare, ci sarà una gremita folla di sostenitori della squadra, sempre pronti a dare la carica ai nuovi acquisti in arrivo nelle giornate più calde del calciomercato estivo.

Le condizioni fisiche di Lukaku: quando ci sarà l’esordio

Secondo quanto emerso, pare che le visite mediche di Lukaku siano state fissate per la giornata di domani e – come di consueto accade per la Roma – si svolegeranno nella clinica di Villa Stuart. A quel punto all’ex Inter basterà ottenere il transfert e firmare il contratto per essere ufficialmente disponibile per i prossimi impegni giallorossi. Il giocatore, come sappiamo, ha vissuto un’estate veramente complicata e al momento, probabilmente, non potrà essere nelle migliori condizioni fisiche. Nonostante questo, la sua presenza almeno in panchina nel match di venerdì sera contro il Milan non è certo da escludere.