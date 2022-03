Lulù Selassié vuota il sacco: chi sono i Vipponi falsi e quelli che non vedrà più.

Dopo l’avventura al GF Vip, Lulù Selassié sta pian piano tornando alla vita reale. E’ già andata a convivere con Manuel Bortuzzo e, nelle ultime ore, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Chi sono i Vipponi più falsi e quelli che non vedrà più? Le sue risposte non sorprendono.

Lulù Selassié: i Vipponi più falsi

Ospite di Casa Chi, Lulù Selassié ha parlato della sua esperienza nel reality più spiato d’Italia. Senza troppi giri di parole, la principessa etiope ha svelato chi sono, a suo dire, i Vipponi più falsi della sesta edizione del GF Vip. In primis ci sono Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, dopo di che non può evitare di menzionare Maria Monsé.

Lulù ha dichiarato:

“Chi non rivedremo mai più tra i gieffini? Ovviamente Davide Silvestri, lui certo, poi anche Katia Ricciarelli, loro per adesso. Noi a lei abbiamo portato sempre rispetto, poi ci sono state cose che non abbiamo potuto sopportare. Ha detto cose brutte e razziste, ma all’inizio avevo comunque cercato di andare oltre perché ero affezionata a lei”.

Falsa, falsissima e stra falsa: chi sono

Lulù ha proseguito entrando un po’ nei dettagli:

“Falsa, falsissima e stra falsa, vediamo chi sono. Falsa è Katia Ricciarelli, falsissimo Davide e stra falsa è Maria Monsè. Sappiamo già che quando Maria vedrà questo video nostro farà una risposta per fare qualche like e far parlare di lei”.

I Vipponi più falsi del GF Vip sono gli stessi che la Selassié non vodrà più vedere. La principessa etiope ha poi sottolineato che Alfonso Sigorini ha scelto lei e le sorelle per il reality per motivi ben precisi. Ha dichiarato:

“Come mai Alfonso Signorini ci ha prese? Secondo me ci ha adorate subito perché ha visto che eravamo tre pazze molto allegre. Siamo molto scherzose, tre personaggi. Ci piace scherzare e fare battute. Siamo molto autoironiche e lui ha apprezzato questo lato un po’ particolare”.

Lei e Manuel non sono come Jessica e Barù

Lulù ha conosciuto il fidanzato Manuel Bortuzzo al GF Vip, così come la sorella Jessica ha incontrato Barù. Le due storie, però, non possono essere assolutamente paragonate. La principessina etiope ha dichiarato:

“Non c’è paragone tra il rapporto tra me e manu e quello di Jessy e Barù. Io con il mio amore abbiamo avuto subito un contatto fisico. Ci siamo baciati quasi subito, anche se dopo ci siamo allontanati per un breve periodo. Noi da subito abbiamo avuto tanta confidenza, coccole e baci. Proprio un’altra storia rispetto a Barù, non possiamo paragonarla. Comunque sì ho detto che amo i bambini e non vedo l’ora di averne da Manuel, Adesso siamo appena usciti, ma in futuro avremo una bella famiglia con dei piccoletti”.

Non ci resta che attendere la notizia di una bella gravidanza.