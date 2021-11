Lulù Selassié in lacrime per Bortuzzo: “Ho sbagliato”

Lulù Selassié è scoppiata in lacrime e si è scusata con Bortuzzo dopo aver sentito la lettera della madre al GF Vip.

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip Lulù Selassié è scoppiata in lacrime e si è scusata con Manuel Bortuzzo per quanto da lei affermato nei suoi confronti.

Lulù Selassié in lacrime

Alcuni giorni fa nella casa del GF Vip in maniera scherzosa Lulù Selassié ha definito Bortuzzo “mother fuc**r”.

La stessa frase sarebbe stata dagli assalitori di Bortuzzo quando, puntando contro di lui una pistola, esplosero alcuni colpi che misero seriamente a rischio la sua vita (e che hanno cagionato la sua disabilità). La questione ha infastidito la madre di Bortuzzo, che ha fatto recapitare al figlio una lettera in cui menzionava proprio la vicenda. Lulù, confrontandosi con il nuotatore, è scoppiata in lacrime e si è scusata per quanto da lei affermato:

“Quando una persona è sensibile si rende conto se qualcuno è triste.

Io ho visto che il tuo viso è cambiato. Ti sei un attimo stranito ovviamente, ho sbagliato. Dalla tua faccia mi sembri arrabbiato, dispiaciuto, deluso”, ha dichiarato, mentre il nuotatore cercava di tranquillizzarla.

Lulù Selassié: la rottura

Lulù Selassié ha anche specificato che la sua più grande paura sarebbe quella di perdere di nuovo Manuel Bortuzzo che, dopo un iniziale avvicinamento nei suoi confronti, aveva preso le distanze e le aveva chiesto di non continuare ad avere una relazione romantica con lui.

Anche in questo caso il nuotatore ha però tranquillizzato la principessa etiope, sottolineando di aver preso le sue difese in diretta tv.

Lulù Selassié: la lettera della madre di Bortuzzo

Lulù Selassié è rimasta particolarmente ferita da ciò che la madre di Manuel Bortuzzo ha scritto nella sua lettera indirizzata al figlio al GF Vip: “Tu hai bisogno dei tuoi spazi, per non stressarti. C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli, questo non è amore.

È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c’eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi e vedere che invade la tua stanza non sono gesti di chi ti ama. Quelle parole le hai sentite prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”.