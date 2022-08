Lutto a Salerno: morto il cantautore Lello Biondi

Era un tifoso sfegatato della Salernitana e molto amato nella sua comunità, ma non solo. Il cantautore Lello Biondi è morto a seguito di un malore.

Aveva una grande passione per salernitana tanto da averne scritto l’inno. Il cantautore Lello Biondi, nome d’arte Musicammore, è morto nella notte tra il 26 e il 27 agosto. Stando a quanto riporta la testata locale Salernonotizie, l’artista è deceduto a seguito di un malore giunto all’improvviso.

Morto Lello Biondi, la carriera e l’amore per la salernitana

Lello Biondi nel corso della sua lunga a carriera ha collaborato con diversi artisti tra i quali il grande Nino D’Angelo e Franco e Valeriano Chiaravale. Sul suo sito internet personale si legge anche che le sue canzoni sono state distribuite dalla Dack Record di Bruno Barbone, Dielle.O di Nino D’Angelo e VIS RADIO di De Paolis.

Tra le sue canzoni più note si segnalano “Tiene o’ mare dieta alle uocchie” e “Ammapparà.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo le bacheche dei social sono state invase dai messaggi di cordoglio: “Amore mio se l’ambulanza non ci avesse messo 40 minuti per venire da te a quest’ora staresti ancora con me e con Rossana nel nostro letto.

Conoscere te e stato il regalo più bello che Dio mi potesse donare, adesso voglio sapere chi mi darà la forza di vivere senza di te. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre nell’amore e nel rispetto. Sarai l’angelo più bello in paradiso vicino al tuo papà che amavi tanto. Riposa in pace bellissimo amore mio“, sono le parole molto commoventi della compagna Anna Alberti. “Ciao Lello rimarrai sempre un grande cantante e una grande persona” e ancora “voglio ricordarti così”, hanno scritto altri utenti su Facebook.