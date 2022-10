Lutto in Giappone, è morto il “Monster Wrestler” Katsuya Kitamura

La notizia ha gettato nel lutto il Giappone, è morto il "Monster Wrestler" Katsuya Kitamura: si era sentito male il 12 ottobre ed era corso in ospedale

Lutto in Giappone e nel mondo degli sport di confronto, è morto a soli 36 anni il “Monster Wrestler” Katsuya Kitamura: nel 2017 aveva conquistato la Lion Cup e nel suo paese era considerato una vera leggenda. Kitamura era un ex wrestler della NJPW e a gennaio del 2019 aveva abbandonato il settore.

Katsuya non lottava da molti mesi dopo aver subito una forte commozione cerebrale. Le cause oggettive del decesso non sono state rese note ma si conosce la data: Kitamura è spirato il 12 ottobre.

Lutto in Giappone, addio a Katsuya Kitamura

Secondo quanto riportato dai media di Tokyo Kitamura si è sentito male e si è recato in ospedale, dove però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Tokyo Sport è più preciso: il 12 ottobre scorso Katsuya Kitamura “si è reso conto che qualcosa non andava ed ha chiamato una ambulanza”.

A quel punto il wrestler è stato portato all’ospedale ma le cure non sono servite.

La carriera e lo stop per doping

Kitamura si fece largo nel wrestling amatoriale e per ben tre volte era stato All Japan Champion nella lotta greco romana categoria 96 kg. Nel 2012 sarebbe dovuto andare alle Olimpiadi di Londra ma un anno prima era risultato positivo ad un controllo anti doping e venne squalificato per due anni.

La difesa di Kitamura fu che aveva assunto si steroidi, ma accidentalmente.