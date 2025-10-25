Un profondo lutto ha colpito La7, scuotendo l’intera azienda e il mondo televisivo italiano. Negli ultimi anni, l’emittente ha potuto contare su una guida attenta, capace di coniugare rigore professionale e attenzione. La notizia della scomparsa ha lasciato un vuoto tangibile tra colleghi e collaboratori, che ricordano con affetto e stima chi ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla storia del canale.

“Se ne va un amico vero”. Lutto a La7, lo straziante annuncio di Enrico Mentana

Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 dal 2013, è morto oggi all’età di 60 anni. La notizia ha suscitato profonda commozione all’interno dell’azienda e nel mondo televisivo italiano. Da tempo combatteva contro una grave malattia, ma nonostante le difficoltà ha continuato a lavorare con instancabile dedizione fino all’ultimo giorno, mantenendo la passione e l’impegno che lo avevano contraddistinto negli ultimi vent’anni.

“Non lo conoscevate, forse ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità. Se ne va un dirigente sobrio, attento, che ha guidato tutti i nostri protagonismi verso risultati condivisi. Ma se ne va anche un amico, vero“, scrive Enrico Mentana su Instagram.

I funerali si terranno lunedì 27 ottobre alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. L’intero staff di La7 e i colleghi di Marco hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando l’uomo e il manager con affetto e stima.

Lutto a La7: chi era Marco Ghigliani

Nato ad Asti nel 1965 e laureato in Sociologia, Ghigliani iniziò la sua carriera alla Fiat Auto, occupandosi di organizzazione e gestione del personale. Nel 2001 entrò in Telecom, assumendo ruoli chiave nelle risorse umane e nelle società del gruppo, tra cui Seat Pagine Gialle e Telecom Italia Media. Nel 2007 è diventato Direttore Generale di Telecom Italia Media, coordinando le attività di La7 e dei suoi prodotti multimediali. Ha inoltre ricoperto incarichi come Presidente di MTV Italia e consigliere in altre società del gruppo.

Nel 2012 è stato nominato amministratore delegato di La7 srl, ruolo che ha mantenuto anche dopo il passaggio dell’emittente al Gruppo Cairo Communication. Per il suo contributo professionale è stato insignito della onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.