L’imprenditrice e opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli ha postato un post sui social per salutare un amico di famiglia recentemente deceduto.

L’imprenditrice e opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, è stata improvvisamente travolta da un lutto devastante che l’ha spinta a condividere uno straziante messaggio sui suoi canali social.

Lutto per Sonia Bruganelli, il post sui social: “Papà, da oggi avrai un amico in più lì su con te”

Sonia Bruganelli, imprenditrice e opinionista al Grande Fratello Vip nonché moglie di Paolo Bonolis, ha postato un messaggio sul suo account Instagram per manifestare il dolore per un recente lutto vissuto.

La donna, infatti, ha comunicato la morte di un caro amico di famiglia, scrivendo: “Da oggi papà avrai un amico in più lì su con te. A noi, qui giù, mancherà tanto. Doctor Laser, per gli altri. Per noi, solo Francesco”.

La didascalia è stata corredata con uno scatto che la ritrae da bambina insieme al padre, venuto a mancare in modo fulmineo e inaspettato e del quale ha raccontato durante la sua partecipazione a Verissimo.

Lutto per Sonia Bruganelli, il post sui social: il fraintendimento degli utenti

In seguito alla pubblicazione del post, molti utenti hanno frainteso il post di Sonia Bruganelli nella convinzione che fosse deceduto il padre dell’imprenditrice. A questo proposito, alcuni followers dell’opinionista sono intervenuti per fare chiarezza in merito all’accaduto e precisare “Incredibile la vostra incapacità di capire ciò che leggete. Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il dottor Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti.

Poiché anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall’amico di famiglia Parra”, “Non capiscono cosa leggono, non è la prima volta”, “Ma perché non leggete? Il papà di Sonia è mancato credo un anno fa” o, ancora, “Non è il padre ma un amico di famiglia”.

Lutto per Sonia Bruganelli, il post sui social: la somiglianza con il padre

Nel frattempo, alcuni fan di Sonia Bruganelli hanno commentato la foto che la ritraeva insieme al padre scrivendo messaggi come “Ti assomigliava tantissimo tuo padre”, “Due stupende gocce d’acqua”, “Bellissimi entrambi”, “Che bellissimo uomo. Complimenti Sonia. Tu sei stellare”.