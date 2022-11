Lutto per Stefano Pioli, è morto il cognato: aveva lasciato lo stadio subito dopo la partita

Lutto per Stefano Pioli, è morto il cognato Luca: aveva lasciato lo stadio subito dopo la partita e il mister del Milan era andato via da San Siro in lacrime dopo il match vittorioso con la Fiorentina. Per qualche minuto la sua assenza aveva lasciato molti perplessi ma poi si era chiarito il drammatico motivo per cui il tecnico aveva dovuto abbandonare in gran furia il campo.

Nelle foto si vede chiaramente che Pioli è molto provato dalla notizia che aveva ricevuto e lo aveva scosso. E gli ultimi step della partita hanno dato la cifra della professionalità e del contegno dell’allenatore rossonero che ha riconsegnato al Diavolo lo scudetto.

La conferma e la nota social del Milan

Poco dopo si è diffusa la notizia dei gravi motivi familiari che avevano costretto Pioli a uscire dal cono dei riflettori e c’è stata una immensa onda di cordoglio ed affetto che partendo da squadra, società e tifosi è arrivata anche sui social.

Il tweet ufficiale pubblicato dalla società rossonera è arrivato e a seguire quello dei “cugini” interisti. “Il Milan si stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”.