La sperimentazione non è aperta a tutti. La scelta dei 600 dipendenti è dettata anche dalla mansione che ricoprono per non intaccare la continuità produttiva

Luxottica, un colosso nel settore degli occhiali, si lancia in un esperimento rivoluzionario: la settimana lavorativa ridotta.

Luxottica, settimana corta da Aprile per 600 dipendenti

Dal 1º aprile fino alla fine dell’anno, l’azienda permetterà ai dipendenti di concludere la loro settimana di lavoro di giovedì, mantenendo lo stesso stipendio e utilizzando solo cinque giorni di ferie. Luxottica coprirà i restanti 15 giorni di permesso, un gesto che coinvolgerà 600 dipendenti, scelti tra i quasi 15.000 impiegati distribuiti in varie sedi.

Il quartier generale di Agordo e le sedi di Sedico e Cencenighe (Belluno), Pederobba (Treviso), Rovereto (Trento) e Lauriano (Torino) saranno al centro di questa sperimentazione. Circa il 10% dei 10.000 dipendenti aventi diritto ha già fatto richiesta per partecipare all’esperimento, con una predominanza di giovani e anziani tra di loro.

Luxottica, l’azienda adotta la settimana corta per 600 dipendenti

Le richieste per accedere alla settimana corta sono state significative, con 38 domande a Rovereto, 280 ad Agordo, 250 a Sedico e una percentuale intorno al 20% dei 900 dipendenti a Pederobba. Questa iniziativa pionieristica di Luxottica, che si traduce in una maggiore flessibilità e benessere per i dipendenti, potrebbe gettare le basi per nuovi approcci al lavoro in azienda.

L’iniziativa della settimana corta di Luxottica riflette una crescente consapevolezza delle esigenze dei dipendenti e delle nuove tendenze nel mondo del lavoro. Questo esperimento potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui le aziende affrontano la gestione del tempo e del lavoro, promuovendo un equilibrio tra vita professionale e personale.