Non si placa l’ondata di critiche che ha travolto Madame, trovata in possesso di certificazioni che attestano l’inoculazione del vaccino contro il Covid anche se la cantante, come confermato con un recente post, non ha mai aderito alla campagna vaccinale.

Madame cancella il post sul vaccino: “Lasciamo che l’indagine faccia il suo corso”

“Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”. Lo ha scritto Madame sui suoi account social. Il riferimento della cantante è chiaramente al post condiviso nella giornata di mercoledì 4 con il quale ha ammesso di non essere vaccinata, non solo contro il Covid ma contro nessuna malattia.

La ragazza, in gara tra i Big al prossimo Festival di Sanremo, ha scelto però di non spiegare come abbia fatto a entrare in possesso delle certificazioni che attestano la somministrazione del farmaco sviluppato per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e dei relativi Green Pass. La vicenda, quindi, continua a essere oggetto d’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Le critiche alla cantante e le indagini

Dopo aver annunciato la rimozione del suo ultimo post, Madame ha pubblicato un nuovo messaggio.

“I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere”, ha spiegato. “Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo“, ha aggiunto mentre le critiche continuano a proliferare.

“Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi.

Tutto ‘il bene nel male’. Un abbraccio”, ha concluso citando il titolo del brano con cui si esibirà sul palco dell’Ariston a Sanremo.