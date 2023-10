Madonna parla del ricovero: la cantante non sta ancora bene

Madonna è tornata a parlare del ricovero che l’ha vista ad un passo dalla morte. La cantante deve ancora recuperare le forze, ma è consapevole di essere una miracolata.

Qualche mese fa, Madonna è stata ricoverata d’urgenza a New York a causa di una brutta infezione batterica. Ha rischiato di morire e adesso si sta pian piano riprendendo. Non sta ancora bene, ma ringrazia il cielo perché è una miracolata. Ad Anversa con lo Sportpaleis, l’artista si è raccontata tra un pezzo e l’altro.

Madonna ha così parlato del ricovero che l’ha vista ad un passo dalla morte:

“Meno di quattro mesi fa, ero in ospedale ed ero priva di sensi, e la gente pensava sarei morta, dicevano che avrei potuto non farcela. È un dannato miracolo che io sia qui adesso. Mia madre, che Dio la benedica, deve vegliare su di me. Avrà detto ‘Ragazza, non è il tuo momento di andare’. Ho avuto questo strano pensiero. All’improvviso ho provato empatia per mia madre, non per la sua malattia, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta”.