Mahmood fa il bagno nudo e condivide la foto sui social: i fan vanno in tilt ed esaltano il suo lato B.

Mahmood sta infiammando i social con alcuni scatti che lo ritraggono mentre fa il bagno nudo. Le foto, neanche a dirlo, hanno fatto impazzire i fan e sono diventati virali in men che non si dica.

Mahmood fa il bagno nudo: la foto bollente

Un bagno di notte, completamente nudo: questo è quanto si è concesso Mahmood nelle ultime ore. Il cantante avrebbe potuto mantenere privato il momento, invece ha voluto condividerlo su Instagram, mandando in tilt il popolo dei social.

Cosa c’è di meglio di un bagno nudo di notte?

Nei primi scatti Mahmood indossa il costume da bagno e dà le spalle al mare. Successivamente, Alessandro si mostra completamente nudo, mentre entra in acqua. La didascalia non concede nessuna informazione in più, ma ci sono solo un paio di emoticon di libera interpretazione.

I fan impazziscono per la foto di Mahmood nudo

La foto di Mahmood che fa il bagno nudo in mare ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, tanto che in poco tempo ha raggiunto 100mila like. Alcuni commenti, neanche a dirlo, sono al limite della censura. Si legge: “Moltiplicare questi contenuti pls“, oppure “Ma a tutti piace il lato b vedo“, o ancora “Che cu*oooooooo“.