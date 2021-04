Malena testimonial di “Desnuda”: la vacanza di lusso ricca di trasgressioni

Una vacanza all’insegna della pura trasgressione è quella sponsorizzata da Malena per il resort di lusso Desnuda in Cilento

La notizia bomba degli ultimi giorni riguarda una pubblicità che sponsorizza vacanze di lusso decisamente “trasgressive”. Testimonial di tale spot è del resto la popolare Malena nazionale, pornostar ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La sexy attrice sta infatti promuovendo il lussuoso resort “Desnuda”, che si affaccia sul mare del Cilento e che offre ai suoi clienti dei servizi a dir poco singolari.

Turismo sessuale nel Cilento: la ricetta – come titola il quotidiano “Le Cronache” – contro la crisi. L’idea di un avvocato-imprenditore, tanto nuova quanto perlomeno “bizzarra” , richiama una vacanza “libertina”. Testimonia di “Desnuda” la pornostar pugliese Malena at-

L’estate 2021 del Desnuda appare quindi come un’opportunità molto interessante per gli amanti del genere. La proposta comprenderebbe di fatto divertimenti senza freni per scambisti, nudisti e libertini in generale, ovvero per chiunque desideri un po’ di relax lontano dalle regole imposte dalla società.

La location è tuttora segreta e, a quanto pare, aprirà a giugno, emergenza Covid permettendo.

Il resort di super lusso offrirà di fatto non solo un piacere fisico, ma anche della vista.

Gli ospiti potranno infatti ammirarvi splendide ragazze dal fisico mozzafiato, come appunto quello di Malena. Se invece il loro sguardo volesse spingersi verso un altro tipo di natura, allora i magnifici paesaggi del Cilento sapranno certamente soddisfare le loro esigenze con paesaggi altrettanto da urlo .