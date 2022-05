Una tranquilla giornata a contatto con la natura si trasforma in dramma: malore mentre è al lavoro nei campi sul trattore, morto un 71enne

Tragedia in Piemonte e malore per un anziano mentre è al lavoro nei campi sul trattore, nel pomeriggio del 10 maggio è morto il 71enne Angelo Alineri e a nulla sono servito i tempestivi soccorsi. I media locali spiegano che l’uomo, che risiedeva in provincia di Alessandria, ha accusato un malore mentre lavorava i campi.

Malore nei campi, morto un 71enne

L’agricoltore era alla guida del suo trattore impegnato su un terreno nel tardo pomeriggio, nella zona di Quargnento, in una zona agricola che si trova sulla strada che porta a Lu e Cuccaro. Sempre secondo le fonti locali ad un certo punto il povero Angelo Alineri si è sentito male e si è accasciato a terra. Non è dato sapere chi abbia fatto scattare l’allarme, in merito non ci sono fonti primarie, ma il dato empirico è he quando esso è scattato e sul posto sono arrivati i soccorritori era purtroppo tardi.

L’arrivo di soccorritori e Carabinieri

Sul posto, spiegano i media, sono intervenuti a razzo i medici del 118 e i Carabinieri della territoriale. Purtroppo, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Alineri si è sentito male mentre era sul trattore. La salma è già stata affidata ai familiari dopo che il medico legale ha asseverato in punto di diritto e girato al magistrato di turno le cause del suo decesso improvviso.