Maltempo: in arrivo nel weekend una nuova perturbazione sull'Italia

Se state pensando di godervi un fine settimana all’insegna del sole e delle belle giornate, siamo spiacenti di deludervi.

Quello in arrivo, infatti, sarà un altro weekend di maltempo, che interesserà tutta la nostra Penisola, da nord a sud. Il bacino del Mediterraneo sarà raggiunto da vortici ciclonici atlantici e perturbazioni.

Vediamo insieme la situazione del meteo dei prossimi giorni nel dettaglio.

Da venerdì una nuova perturbazione sulla nostra Penisola

Da venerdì 2 dicembre il maltempo colpirà gran parte dell’Italia, soprattutto al Centro e nell’area tirrenica, ma anche al Nord, seppur in forma minore.

Le precipitazioni partiranno in forma lieve, fino a diventare sempre più forti tra il pomeriggio e la sera, iniziando proprio dall’area tirrenica, che sarà una delle più colpite.

A partire dalla serata di venerdì, poi, sarà colpito anche il Sud Italia.

Tutto questo è causato da una nuova e intensa perturbazione che arriverà dall’Oceano Atlantico.

Un sabato piovoso e dominato dal maltempo

Anche la giornata di sabato, purtroppo, sarà dominata dal brutto tempo, con piogge sparse su tutto lo Stivale, anche se distribuite in modo irregolare.

Le piogge più intense saranno quelle tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria Ionica, ma anche nella zona Nord-Ovest dell’Italia.

Meteo domenica: continua il maltempo in tutta Italia

L’ultima giornata del weekend, quella di domenica, non sarà da meno in quanto a maltempo. Le piogge colpiranno soprattutto il Triveneto e la fascia tirrenica, oltre ad acquazzoni che si sposteranno dalla Sicilia verso la Calabria e la Puglia.

Un leggero miglioramento si avrà soltanto sulle regioni adriatiche del Sud e sul comparto ionico dove sono previste schiarite nella seconda parte della giornata.

Neve e vento in costante aumento

Per quanto riguarda la neve, poi, è previsto qualche fiocco sulle Alpi Orientali nella giornata di venerdì, per poi trasformarsi sabato in una vera e propria perturbazione.

Si verificheranno, durante il pomeriggio di sabato, delle nevicate moderate sull’Appenino ligure e sulle Alpi centrali, fino ai 700-800 metri. A partire dalla sera, poi, la neve sarà più intensa sull’intero arco alpino con accumuli, oltre i 1200-1300 metri, fino a 20 cm.

L’intero fine settimana, poi, sarà caratterizzato da una ventilazione a tratti sostenuta al Sud.

Il maltempo non accenna a finire

Se vi state chiedendo cosa sta succedendo al nostro Paese, segnato in continuazione da maltempo, piogge e temporali, ecco la spiegazione.

Le alte pressioni che restano ferme nelle zone settentrionali dell’Europa causano perturbazioni atlantiche e vortici ciclonici alle nostre latitudini che, a fasi alterne, causano maltempo nel nostro Paese.

Ecco perché, anche il fine settimana alle porte, si preannuncia segnato dal maltempo, per tutta o gran parte della sua durata.