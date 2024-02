Le conseguenze del maltempo, che nelle ultime ore sta interessando varie aree del nord Italia e soprattutto della regione Veneto, stanno iniziando ad avere effetto anche nell’ambito dei trasporti. Trenitalia ha comunicato che la linea MIlano-Venezia è al momento interrotta.

Interrotta linea ferroviaria Milano-Venezia: la decisione di Trenitalia

Sono ormai più di 24 ore che la pioggia cade intensa su tutto il nord Italia, e soprattutto in Veneto, dove la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per la giornata di oggi per rischio idraulico e rischio idrogeologico. A spaventare le autorità è soprattutto il livello dell’acqua dei fiumi, alcuni dei quali sono a forte rischio esondazione. Ed è soprattutto per questo motivo che Trenitalia ha deciso di proseguire l’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia. Interessata, in particolare, la tratta tra Vicenza e Padova.

Interrotta linea ferroviaria Milano-Venezia: la comunicazione di Trenitalia

“Tecnici e Protezione Civile sono impegnati per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria” – spiega la società di trasporti in un annuncio ufficiale – “I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Almeno fino alle ore 12 è previsto che i Frecciarossa siano instradati su percorsi alternativi, con conseguenti ritardi”.