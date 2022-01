Manila Nazzaro in lacrime, la lettera a Bortuzzo: “Tra noi c’è un muro”

Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime al GF Vip e ha confessato di aver scritto una lettera a Manuel Bortuzzo.

Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime e ha deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo prima che lui esca dalla casa del GF Vip.

Manila Nazzaro: la lettera a Manuel Bortuzzo

Manila Nazzaro ha confessato a Soleil Sorge di avvertire un allontanamento da parte di Manuel Bortuzzo nei suoi confronti.

I due avevano instaurato un ottimo rapporto nella casa del GF Vip, che presto il nuotatore dovrà lasciare per ragioni di salute. Manila, tra le lacrime, ha deciso di scrivergli una lettera. “Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo”, ha confessato a Soleil Sorge, e ancora: “Magari con più tranquillità… io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa (…) Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale, ma ho capito che lui non mi vuole parlare”.

Manila Nazzaro: i social insorgono

Nonostante gli intenti di Manila Nazzaro fossero pacifici, in tanti sui social si sono scagliati contro di lei affermando che stesse cercando di strumentalizzare il suo rapporto con il nuotatore. In tanti si augurano invece che Manuel trascorra gli ultimi giorni nella casa del GF Vip concentrandosi sul suo rapporto con Lulù Hailé Selassié, con cui ha instaurato una relazione sentimentale.

Manila Nazzaro: Bortuzzo e Lulù

Dopo momenti di alti e bassi Manuel Bortuzzo si è finalmente riconciliato con Lulù Hailé Selassié con cui sta vivendo un’intensta storia d’amore al GF Vip. Aldo Montano, che ha lasciato il reality show, ha detto che secondo lui i due sarebbero più innamorati che mai:

“Con lei in queste settimane vedo una gran complicità. Lo so, ha stupito tutti. Ma nella sfera amorosa è meraviglioso stupirsi. E se stanno bene, tutto il resto è rumore di fondo.

Manuel l’ho visto commosso, ho apprezzato il mondo enorme che ha portato là dentro”, ha dichiarato. La storia tra i due è destinata a durare anche al di fuori del programma? E Manila riuscirà a ricostruire un rapporto d’amicizia con il giovane nuotatore?