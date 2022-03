Manila Nazzaro: l’ultimo regalo di Delia Duran dopo l’addio al GF Vip

Manila Nazzaro ha trovato un biglietto nascosto da Delia Duran nelle sue valigie dopo la sua esperienza al GF Vip.

Dopo il suo addio al GF Vip Manila Nazzaro ha trovato in valigia un biglietto da parte dell’amica Delia Duran.

Manila Nazzaro: il biglietto di Delia Duran

Nella casa del GF Vip 6 Manila Nazzaro ha stretto un importante legame con Delia Duran che, dopo il suo addio al programma, ha deciso di farle trovare un piccolo dono, che ha prontamente inserita nella sua valigia senza che Manila se ne accorgesse.

Una volta rientrata a casa l’ex Miss ha aperto i bagagli e ha espresso via social la sua gioia nell’aver trovato il biglietto della collega modella: “Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena”, ha scritto la modella. Nel messaggio Delia le ha ribadito la sua gratitudine per esser stata la perfetta compagna di viaggio durante la esperienza al Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro: il ritorno a casa

Una volta rientrata a casa Manila Nazzaro ha potuto godersi finalmente l’amore dei suoi figli e quello per il compagno, Lorenzo Amoruso, che non ha mai spesso di incoraggiarla e di seguire il suo percorso durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Lorenzo Amrouso si è visto costretto a replicare alle critiche per il suo comportamento nei confronti di Manila e attraverso i social ha scritto:

“Il mio amore per Manila rimane più forti che mai perché noi sappiamo che cosa ci lega.

Dopodiché siete liberi di esprimere i vostri pareri, i vostri umori, tanto saprò sempre che la m*rda verrà tirata addosso anche e soprattutto alle persone più buone. Detto ciò, buona vita a tutti”.