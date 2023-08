Dopo circa un mese dal suo saluto, commosso ed enigmatico, durante l’ultima puntata di Linea Notte, è arrivata, direttamente da Maurizio Mannoni, la conferma dell’addio al programma che ha condotto per 15 anni.

Leggi anche: https://www.notizie.it/il-collegio-8-la-figlia-di-matilde-brandi-nel-cast-lindiscrezione/

Il messaggio

Il giornalista e conduttore, nel suo messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, non nasconde l’amarezza perché, a suo dire, la Rai non è riuscita a trovare un accordo.

«Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione», ha scritto il giornalista.

Nell’ultima puntata, congedandosi dal pubblico aveva lasciato intendere di non sapere ancora cosa gli riservasse il futuro: «Magari qualcosa succederà o forse nulla. Su questo francamente non so cosa dirvi» disse.

Il suo è solo l’ultimo addio a Viale Mazzini di un giornalista di lungo corso nella televisione pubblica, dopo quelli di Lucia Annunziata, Fabio Fazio e Bianca Berlinguer.

Biografia

Mannoni, originario di La Spezia, ha lavorato per anni al Tg3 e curato numerosi programmi di informazione e approfondimento, come: Ultimo minuto, Primo piano e Un giorno per sempre.

Leggi anche: https://www.notizie.it/wanda-nara-conferma-la-leucemia-adesso-siamo-tutti-sotto-shock/