Manuel Agnelli ha voluto fare gli auguri di Capodanno ai suoi fan in maniera del tutto originale. L’artista ha condiviso un video in cui si mostra in perizoma, coperto solo da un grembiule da chef.

Manuel Agnelli: gli auguri di Capodanno in perizoma

Con un video affidato ai suoi profili social, Manuel Agnelli ha fatto gli auguri di Capodanno a tutti i suoi fan. L’artista si è presentato completamente nudo, con un perizoma al posto delle mutande e un grembiule da chef a coprire il davanti del suo corpo. Ovviamente, la provocazione c’è ed è anche palese.

Le parole di Manuel Agnelli

Manuel ha dichiarato:

“Ciao è la fine dell’anno ed è tempo di ringraziamenti, di bilanci e io voglio ringraziare tutti quanti per il sostegno che mi avete dato in quest’anno, per il nuovo disco, anche a chi è venuto alle 50 e passa date del mio tour del quale non mi scorderò veramente mai. E grazie a voi ho vinto anche una marea di premi quest’anno e quindi voglio veramente, davvero ringraziarvi”.

Manuel Agnelli: la provocazione sulla nudità

Agnelli ha concluso lanciando una provocazione sulla nudità degli artisti tanto discussa negli ultimi tempi:

“In un mondo che sta andando fuori sincrono, in cui gli artisti non esitano, senza vergogna, a mostrare le proprie nudità per avere consenso, io punto sulla qualità e la tengo pulita. Grazie per il supporto che mi date e spero che ci vedremo presto”.