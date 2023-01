Mara Venier asfalta Marisela Federici per Gina Lollobrigida: "Orrore"

La vita in diretta: Mara Venier telefona e asfalta Marisela Federici per Gina Lollobrigida.

Scontro telefonico a La vita in diretta tra Mara Venier e Marisela Federici.

Il conduttore Alberto Matano stava parlando della vita di Gina Lollobrigida, quando la Zia Mara è intervenuta per scagliarsi contro la contessa.

Mara Venier asfalta Marisela Federici

La morte di Gina Lollobrigida e quanto sta accadendo tra eredi e presunti tali continua a far discutere. Nel corso de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha parlato della vita della Lollo, soffermandosi sul rapporto con Andrea Piazzolla. Mentre gli ospiti Giovanna Ralli e Pino Strabioli hanno definito la sua presenza positiva, Marisela Federici l’ha descritta come una “situazione tragicomica“.

E’ a questo punto che è intervenuta telefonicamente Mara Venier, che ha letteralmente asfaltato la contessa.

L’intervento di Mara Venier a La vita in diretta

La Venier ha esordito:

“Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l’abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore”.

Marisela, per nulla toccata dal tono di Mara, ha replicato: “Sì ma non piangere“.

A questo punto, la Venier ha perso la pazienza: “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo“. La Federici ha sottolineato: “Ti ringrazio per l’orrore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità“.

Mara Venier perde la pazienza

Mara, stranita da questo atteggiamento fuori luogo, ha rimesso al suo posto Marisela. Ha tuonato:

“Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione”.

La Federici non molla:

“Ma io non capisco perché ti devi agitare così tanto. Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in tv. Io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità”.

Mara, prima di riagganciare il telefono, ha concluso:

“Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri… io vi saluto, ciao a tutti”.