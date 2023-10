Qualche giorno fa, Mara Venier ha condiviso sui social una foto di suo marito Nicola Carraro e poco dopo l’ha cancellata. L’uomo è apparso sulla sedia a rotelle. Cosa gli succede? Perché è finito in ospedale?

Mara Venier: perché il marito è sulla sedia a rotelle?

Sono state ore di apprensione per i fan di Mara Venier. Qualche giorno fa, la conduttrice di Domenica In ha condiviso su Instagram una foto in cui suo marito Nicola Carraro appariva seduto su una sedia a rotelle all’interno di un ospedale. Poco dopo, la Zia Mara ha cancellato lo scatto, alimentando la preoccupazione dei seguaci. Cosa è successo al consorte della Venier?

Le parole di Nicola Carraro

“Tutto bene … Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre…”, aveva scritto Mara Venier a didascalia della foto del marito. A distanza di poche ore, è stato svelato il perché Nicola fosse su una sedia a rotelle. E’ stato proprio Carraro a confessare di aver fatto solo “Una broncoscopia andata bene“.

Il marito di Mara Venier sta bene

Il marito di Mara Venier si è sottoposto ad una visita di controllo che, fortunatamente, ha dato esito positivo. Tanti i commenti sotto al post della conduttrice, tutti felici di sapere che Nicola sta bene: da Raoul Bova a Stefania Orlando, passando per Carolyn Smith, Patty Pravo, Alberto Matano, Sandra Milo, Alba Parietti e Lorenzo Jovanotti.