Mara Venier a ruota libera: ecco come la conduttrice di Domenica In spende tutti i suoi soldi.

Mara Venier sta per tornare in televisione con la nuova stagione di Domenica In. La conduttrice ha rilasciato un’intervista e si è raccontata un po’, svelando perfino come spende tutti i suoi soldi.

Mara Venier: ecco come spende tutti i suoi soldi

Il 17 settembre 2023 Mara Venier debutterà su Rai1 con la nuova stagione di Domenica In. La conduttrice ha dichiarato che questo sarà l’ultimo anno, dopo di che andrà in pensione, ma nessuno crede più alle sue parole. Fino ad oggi, infatti, la Zia non ha mai rispettato i precedenti addii. Intervistata da Gente, Mara si è raccontata un po’, svelando anche come spende tutti i suoi soldi.

La confessione della Zia Mara

La Venier ha raccontato:

“Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.

Mara ha investito i suoi soldi per comprare casa a tutti i suoi figli e nipoti. Perfino il piccolino di casa, Iaio, che ha solo 5 anni, è proprietario di un immobile. Una gran bella fortuna, non trovate?

Mara Venier: il terribile lutto vissuto mesi fa

Mesi fa, Mara ha vissuto un lutto terribile: è scomparso il genero Pier Francesco Forleo. La Venier è stata vicinissima alla figlia, ma in quei giorni ha pensato di lasciare tutto. Ha ammesso: