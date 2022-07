Mara Venier ha scambiato il numero con un fan durante il concerto di Ultimo

Durante il concerto di Ultimo a Roma, Mara Venier ha scambiato il suo numero con un giovanissimo fan.

Mara Venier si è unita al bagno di folla presente al circo Massimo per assistere al concerto di Ultimo e, dopo aver salutato il suo beniamino nel dietro le quinte dell’evento, ha preso parte insieme a un’amica a una tribuna laterale del palco e, con grande stupore dei fan che l’hanno riconosciuta, si è scambiata il numero con uno di loro.

Mara Venier scambia il numero con un fan

Mara Venier ha partecipato al concerto di Ultimo al Circo Massimo e con grande stupore dei presenti in mezzo al pubblico – che l’hanno riconosciuta e accolta festanti – la conduttrice si è scambiata il numero con un suo giovanissimo fan. Non è dato sapere cosa i due si siano detti, quel che è certo è che l’episodio è servito ad accrescere ancora di più i consensi della conduttrice, e infatti in molti hanno condiviso il video dell’episodio sui social scrivendo “Mara una di noi” e ancora: “La nostra zia nazionale.

Ti vogliamo tanto bene”.

Mara Venier: il rapporto con i fan

Mara Venier ha instaurato un ottimo rapporto sia con i giovanissimi che con il pubblico meno giovane dei suoi programmi tv, e non a caso in molti la conoscono come la “zia della domenica tv”. Sui social la conduttrice è solita condividere alcuni retroscena della sua quotidianità, dal tempo trascorso con i suoi nipoti alle serate in compagnia del marito Nicola Carraro, di cui è più innamorata che mai.