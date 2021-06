Mara Venier torna al timone di Domenica In e scoppia a piangere “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto"

Mara Venier torna al timone di Domenica In e scoppia a piangere. La conduttrice, reduce dal delicato intervento ai denti che le ha tolto sensibilità al viso, non ha trattenuto l’emozione assoluta di essere tornata nel “suo” studio, anzi, in quello che ha definito “Il mio posto”.

A Mara Venier è toccata una cosa che, al di là della vulgata sulle lacrime televisive un tanto al chilo, non era facile: “esordire” di nuovo in una trasmissione televisiva di successo assoluto e di fidelizzazione altissima dopo aver “passato un guaio grosso” e sperimentato l’affetto vero dei fan.

Mara Venier scoppia a piangere dopo il delicato intervento

La conduttrice è reduce, come noto, da un controverso intervento ai denti dal quale sarebbe uscita con la sensibilità del viso menomata.

Venier ha dato avvio a Domenica In di oggi, 20 giugno, palesemente commossa: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima“. L’affetto dei fan non è mancato a Mara in questi giorni difficili e i messaggi di sostegno ed incoraggiamento l’hanno letteralmente sommersa come la più benefica delle medicine, e Mara ha voluto ringraziare tutti proprio per quell’affetto che ha fatto il paio con le cure a cui si è dovuta sottoporre dopo l’intervento “incriminato”.

Mara Venier scoppia a piangere: “Voglio cominciare ringraziandovi”

Ecco cosa ha detto: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi“. E a quel punto Mara Venier non ha retto ed è scoppiata a piangere, con Eh… Già di Vasco Rossi a fare da imprevisto sfondo al suo genuino sfogo. Ha spiegato la Venier ricomponendosi: “Scusatemi, è che per me l’emozione è veramente tanta, però veramente grazie di cuore a tutti quanti”.

Mara Venier scoppia a piangere: le parole di Maurizio Costanzo

E a darle ulteriore conforto le parole di Maurizio Costanzo, con cui si è collegata ad avvio ufficiale di trasmissione: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere“.