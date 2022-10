Marco Bellavia, parla l’ex moglie: “Non ha mai avuto problemi psicologici”

Marco Bellavia: l'ex moglie Elena Travaglia svela che, prima di entrare al GF Vip, l'ex Vippone non ha mai avuto problemi psicologici.

Marco Bellavia ha abbandonato il GF Vip 7 perché bullizzato e deriso dai compagni per i suoi problemi psicologi. L’ex moglie, però, ha rivelato che lui non ha mai sofferto di gravi disturbi, tanto che lei è “caduta dal pero”.

Marco Bellavia: parla l’ex moglie

Intervistata dal settimanale DiPiù, Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, ha parlato di quanto successo al GF Vip. Stando al suo racconto, prima che il padre di suo figlio Filippo varcasse la famosa porta rossa, lei non aveva mai saputo dei suoi problemi psicologici. E’ per questo che, quando ha visto l’ex marito in quelle condizioni, è “caduta dal pero“.

Elena Travaglia non conosceva i problemi di Marco

L’ex moglie di Bellavia ha raccontato:

“Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto, ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5. La prima volta al telefono, e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”.

Secondo il racconto di Elena, prima di entrare al GF Vip 7 Marco ha superato due test psicologici, uno dei quali è durato 3 ore.

Bellavia ha davvero problemi psicologici?

Viste le dichiarazioni dell’ex moglie, la domanda sorge spontanea: Bellavia ha davvero problemi psicologici? Marco ed Elena sono stati insieme quattro anni e si sono lasciati nel 2009. Pertanto, è assai probabile che l’ex volto di Bim Bum Bam abbia iniziato ad avere dei disturbi dopo l’addio.