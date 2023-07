Marco Bocci e Laura Chiatti si stanno godendo le vacanze a Riccione, con i figli Enea e Pablo. I due attori, nonostante il continuo chiacchiericcio sul loro conto, sono più innamorati che mai.

Marco Bocci e Laura Chiatti: le vacanze a Riccione

Il settimanale Chi ha pizzicato Marco Bocci e Laura Chiatti in vacanza. I due attori hanno scelto di soggiornare a Riccione, con i due figli Enea di 8 anni e Pablo di 7. Dopo nove anni di matrimonio, e continue voci di crisi, la coppia appare innamorata come non mai.

Marco Bocci e Laura Chiatti spazzano via le voci di crisi

Marco e Laura sono stati immortalati presso lo Stabilimento 61 di Riccione, una delle concessioni più gettonate della riviera. Appaiono sereni, innamorati, mentre si godono qualche un bagno in mare con i loro pargoli. In merito alle voci sulla crisi, Bocci e Chiatti hanno dichiarato:

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti non fanno sconti a nessuno, però la nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto”.

La famiglia prima di tutto

Bocci e la Chiatti hanno avuto dei problemi come tutte le coppie, ma non hanno mai pensato di lasciarsi. D’altronde, la famiglia viene prima di tutto. Hanno dichiarato: