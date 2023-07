Maria De Filippi in Sardegna con il figlio Gabriele: prima estate senza Costanzo

Anche se le meritate ferie non sono ancora arrivate, Maria De Filippi sta trascorrendo qualche giorno in Sardegna con il figlio Gabriele. E’ la prima estate senza il marito Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio.

In Sardegna per registrare le ultime puntate di Temptation Island, Maria De Filippi è stata immortalata dal settimanale Chi mentre si gode una pausa insieme al figlio Gabriele Costanzo. Non è ancora tempo di ferie, che molto probabilmente trascorrerà nella casa di Ansedonia, ma un po’ di relax è comunque concesso.

Maria De Filippi e Gabriele: un legame unico

Maria e Gabriele sono stati immortalati mentre parlano a quattr’occhi, probabilmente di qualcosa inerente il lavoro, poi durante una passeggiata e un gioco con il cane Tommy, cucciolo di proprietà di Costanzo. Il profondo legame che lega mamma e figlio traspare anche dalle foto.

Le prime vacanze senza Costanzo saranno ad Ansedonia

Tra qualche giorno, Maria De Filippi lascerà la Sardegna per trasferirsi nella casa di Ansedonia, dimora che Maurizio Costanzo aveva tanto desiderato e nella quale si rifugiava appena possibile. Accanto alla conduttrice, ovviamente, ci saranno il figlio Gabriele e gli amici più cari.