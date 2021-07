Maria Elena Boschi: il commento alla foto bollente di Giulio Berruti

Maria Elena Boschi ha commentato una foto bollente del suo fidanzato, l'attore Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi ha commentato una foto bollente del suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti, e ha anche replicato contro un fan dell’attore.

Maria Elena Boschi: il post di Giulio Berruti

Mentre Giulio Berruti ha postato una foto a dorso nudo sui social (facendo il pieno di like tra le fan) Maria Elena Boschi, fidanzata dell’attore, si è sbrigata a commentare teneramente: “Mio”.

Il messaggio della capogruppo di Italia Viva ha scatenato ovviamente una marea di commenti, e qualcuna tra le fan dell’attore ha precisato: “Nostro”. Maria Elena Boschi non gliele ha certo mandate a dire, e a seguire a sua volta ha scritto: “Ti piacerebbe”. Lei e l’attore stanno insieme da circa un anno e a quanto pare la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Il post di Berruti e il commento di Maria Elena Boschi hanno comunque scatenato da subito le frecciatine infuocate di Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente.

Tenerezza”. Lo scambio di battute avrà ulteriori sviluppi?

Maria Elena Boschi: la storia d’amore

Dopo un periodo in cui hanno vissuto la loro liaison lontani da occhi indiscreti, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono usciti allo scoperto confessando di essere più innamorati che mai. L’attore ha dichiarato di aver finalmente trovato la serenità accanto alla Boschi, che a sua volta ha confessato di voler costruire insieme a lui una famiglia tutta sua.

“Con lui sono molto contenta.

Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono“, aveva confessato lei, e ancora: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva.

In amore non mi piace fare programmi”.

Maria Elena Boschi: il desiderio di un figlio

Maria Elena Boschi ha anche confessato che le piacerebbe un giorno diventare madre. “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, ha dichiarato. Lei e l’attore realizzeranno insieme questo sogno?