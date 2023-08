Maria Teresa Ruta è tornata a parlare dei tradimenti dell’ex marito Amedeo Goria. La showgirl ha confessato di aver trovato una sua agenda segreta, con oltre 2000 numeri di donne e voti delle prestazioni sessuali.

Maria Teresa Ruta: confessione sui tradimenti di Amedeo Goria

Intervistata da Il Messaggero, Maria Teresa Ruta si è raccontata un po’. La showgirl ha ripercorso la sua carriera, iniziata nel 1977 con l’elezione di Miss Muretto ad Alassio. Non solo il lavoro, ha parlato anche della sua vita sentimentale. Per tanti anni è stata legata ad Amedeo Goria, ma il loro matrimonio è finito a causa degli innumerevoli tradimenti del giornalista sportivo. La Ruta ha esordito:

“Mi giurò: ‘Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta’. Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato”.

Maria Teresa Ruta: l’agendina di Amedeo

Maria Teresa ha sottolineato di aver sposato Amedeo per amore. Per lui nutriva un sentimento folle, motivo per cui ha davvero aperto gli occhi sui tradimenti soltanto dopo tanti anni. Ha raccontato:

“Li ho scoperti trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”.

Maria Teresa: con il secondo marito è un’altra storia

Dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, Maria Teresa ha incontrato l’attuale compagno Roberto Zappulla. La Ruta e il secondo marito, sposato 9 volte, ovunque tranne che in Italia, vivono in un castello a Luino. Ha raccontato: