Mariasole Pollio e Sangiovanni stanno insieme? La verità dell’attrice

Sangiovanni e Mariasole Pollio stanno insieme? La giovane attrice ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Dopo un rumor su una sua presunta liaison con Deddy, l’attrice Mariasole Pollio è stata costretta a rompere il silenzio in merito a un altro gossip su lei e Sangiovanni.

Mariasole Pollio e Sangiovanni: la verità

Da circa un anno Sangiovanni è legato alla ballerina (e vincitrice di Amici) Giulia Stabile.

Nelle ultime ore però sui social -complice l’assenza della giovane coppia – si è sparsa la voce che il rapper stesse invece con Mariasole Pollio, la giovane attrice sua coetanea. Dopo che il rumor è diventato sempre più insistente la stessa Mariasole Pollio ha rotto il silenzio smentendo categoricamente il gossip: “Basta con queste st*****te! A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso.

Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto. Love.”

Dunque per il momento sembra da escludersi una presunta liaison tra Sangiovanni e l’attrice e la storia tra il rapper e Giulia Stabile starebbe procedendo a gonfie vele.

Sangiovanni: la carriera

Dopo aver raggiunto la finale di Amici di Maria De Filippi accanto alla fidanzata Giulia Stabile, Sangiovanni ha raccolto una marea di successi ma, secondo indiscrezioni, il cantante non avrebbe intenzione di prendere parte al Festival di Sanremo.

Sulla questione lui stesso è intervenuto affermando: “Non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. Ho in mente un altro tipo di percorso: ora esce questo singolo, poi l’album, a gennaio sarò pure in tour. Al di là delle strategie, conta anche la canzone: su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua.”

Sangiovanni e Giulia Stabile: la storia d’amore

Dopo l’esperienza vissuta ad Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile hanno espresso il desiderio di preservare la loro privacy e hanno chiesto ai fan di non importunarli continuamente con domande sulla loro love story.