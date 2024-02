Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è incinta. Dopo i due figli messi al mondo con il cantante, è pronta per accogliere in famiglia il primo frutto dell’amore che la lega al nuovo compagno William Djoko.

Marica Pellegrinelli è incinta: Eros è solo un ricordo

La storia d’amore con Eros Ramazzotti è definitivamente archiviata per Marica Pellegrinelli. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, ha confessato di essere incinta del nuovo compagno William Djoko. Con il cantante di Più bella cosa ha messo al mondo due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

L’annuncio di Marica Pellegrinelli

Marica ha ammesso:

“Sono incinta! Sarò ancora mamma, siamo molto felici. (…) Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia”.

La Pellegrinelli è stata intercettata mentre usciva dalla visita ginecologica insieme al futuro papà William Djoko, dj olandese entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti.

La storia d’amore di Marica Pellegrinelli e William Djoko

Marica Pellegrinelli ha incontrato William Djoko nel mese di dicembre 2021. Ad avvistarli insieme per la prima volta è stato il settimanale Diva e Donna. Quattro mesi dopo, la coppia è uscita allo scoperto pubblicando la prima foto insieme sui social. Da quel momento in poi non si sono più nascosti e adesso sono pronti per allargare la famiglia.