Con un semplice gesto sui Social Network, Marta Fascina ha mostrato tutto il suo appoggio al compagno e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi è estremamente carico per le prossime elezioni che si terranno il 25 settembre 2022. Al suo fianco c’è anche Marta Fascina, compagna del Cavaliere che lo sostiene anche a distanza, come è avvenuto durante una trasmissione in diretta su Rete 4.

L’intervista di Silvio Berlusconi al programma Zona Bianca

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato ospite della trasmissione Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Il Cav giocava in casa trattandosi di Mediaset ed ha parlato di crisi di governo, alleanze e programmi del suo partito. Oltre ad esporre le sue idee ha attaccato anche i suoi nemici politici: da Calenda al Movimento 5 Stelle. Inoltre, il leader degli azzurri, ha smentito le voci che lo accostano alla presidenza del Senato.

Berlusconi vuole entrare a Palazzo Madama, ma come senatore.

Marta Fascina, il gesto mentre Berlusconi è in tv

La fan più accanita del Cav è la sua compagna: Marta Fascina. Sempre presente alle riunioni, anche quelle al vertice, non molla un attimo Silvio Berlusconi, rivelandosi anche una saggia consigliera. È quasi sempre stata nell’ombra, fatta eccezione per la sua storia con il Cav e le loro nozze. Ultimamente però la Fascina è finita sulla bocca di tutti dopo aver preso posizioni drastiche nei confronti di coloro che sono stati definiti “traditori”.

Durante l’intervista di Berlusconi a Zona Bianca, Marta Fascina gli ha dato tutto il suo appoggio postando una storia su Instagram in cui era scritto: “C’è solo un Presidente“.