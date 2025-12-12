Dietro le luci e i sorrisi di Ballando con le Stelle, Martina Colombari e gli altri concorrenti si muovono in un mondo di tensioni e pettegolezzi. Tra corridoi dell’Auditorium Rai e prove serrate, la talpa che firma le indiscrezioni su Gente come “Roberto Ballet” svela conflitti, favoritismi e dinamiche nascoste, rivelando un lato dello show lontano dalle telecamere.

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle: tensioni e indiscrezioni

Dietro le telecamere sembra celarsi una realtà fatta di sussurri e piccole schermaglie. A svelarla è una voce misteriosa che firma le sue note con lo pseudonimo di Roberto Ballet sulle pagine del settimanale Gente. Due settimane fa, Ballet aveva già sollevato il velo su una discussione tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, poi confermata con cautela dalla stessa Milly Carlucci: “C’è stato un confronto vivace tra Francesca e Fabio, tutto è nato da un equivoco e sono certa che chiariranno”.

L’insider ha continuato a scandagliare i protagonisti dello show, concentrandosi soprattutto sulle dinamiche interne. Secondo le sue ricostruzioni, il reparto trucco e parrucco sarebbe diventato terreno di preferenze e malumori: “Il reparto trucco e parrucco è tutto per Andrea Delogu e Fabio Fognini. Truccatori e parrucchieri mal sopportano sia le bizze di Martina Colombari che le malattie esasperate di Francesca Fialdini”, scrive Ballet, segnalando tensioni quotidiane tra i professionisti e alcuni concorrenti.

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle: la talpa svela tutto su Martina Colombari

La stessa Colombari è finita sotto la lente, con accuse di aver influenzato Fabio Fognini e generato nervosismo: “Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando”, avrebbe sibilato una collega, attribuendole un ruolo attivo in presunti dietro le quinte poco trasparenti, comprese le polemiche note come Lastra Gate.

Oltre alle tensioni personali, Roberto Ballet ha acceso i riflettori su presunti favoritismi e dinamiche di voto poco chiare. L’ultimo scoop riguarda Nancy Brilli, accusata di aver beneficiato di voti social non autentici: “Una società di comunicazione certifica i voti social dello show, scovando quelli fasulli (e comprati) così da tagliarli. Pare che al ripescaggio quella che ha fatto più uso di voti fake sia stata Nancy Brilli”. Un’indiscrezione rilanciata anche da FanPage, che aggiunge un ulteriore elemento di controversia a una stagione già segnata da liti, sospetti e pettegolezzi.

Milly Carlucci ha più volte ribadito che non esistono né favoritismi né complotti, mentre Martina Colombari e Francesca Fialdini hanno mostrato pubblicamente segni di serenità, tentando di smorzare i rumor. Tuttavia, l’atmosfera dietro le quinte resta sotto osservazione di Ballet.