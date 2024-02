Ore difficili per Martina Colombari. La showgirl, scomparsa da qualche giorno sui social, è tornata attiva e ha annunciato di essere stata operata d’urgenza. Cosa le è successo? Come sta?

Martina Colombari operata d’urgenza: come sta?

Dopo qualche giorno di assenza sui social, Martina Colombari è tornata attiva sui social e ha raccontato di essere stata operata d’urgenza. La showgirl è ancora ricoverata in ospedale, presso il Ceccarini di Riccione, e il suo volto è molto provato. Fortunatamente, quando si è sentita poco bene si trovava già in nosocomio per una visita ai genitori.

Il racconto di Martina Colombari

Da un letto di ospedale, Martina Colombari ha raccontato:

“Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere”.

Martina Colombari: piano piano si riprenderà

Martina dovrebbe essere dimessa nella giornata di lunedì 5 febbraio 2023 e proseguire la convalescenza a casa. Ha concluso: