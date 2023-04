Martina Colombari racconta la crisi (passata) con Costacurta: "Entrambi abbiamo avuto un'altra storia"

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ventisette anni dopo. Che calciatore e showgirl sia la coppia fissa per eccellenza nel panorama televisivo non è mai stata una novità. Non lo fu neanche per l’ex Miss Italia e l’ex difensore del Milan che, nell’ormai lontano 1996, diedero inizio alla loro storia d’amore. Una storia bella, ma interrotta da una profonda crisi che i due hanno sempre preferito non raccontare. Fino a oggi: Martina decide che è tempo di raccontare a Oggi cosa è successo tra lei e Billy.

Entrambi hanno avuto un’altra storia

Nella lunga intervista al settimanale milanese, la showgirl 47enne (tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express) si apre straordinariamente riguardo alcuni dettagli della sua vita privata – che ama tenere riservata –, compresi quelli sulla crisi ormai superata con il marito Alessandro Costacurta. E racconta: «La crisi è venuta dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa». Coppia fissa dal 1996, Martina e Billy si sono sposati nel 2004, anche anno di nascita del figlio Achille. Durante la crisi i due hanno vissuto un periodo di allontanamento che ha portato entrambi a guardarsi attorno e a frequentare altre persone: «Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati».

La crisi superata con successo

Più di prima, meglio di prima. Sempre Martina racconta con orgoglio di essere riuscita insieme ad Alessandro a superare la crisi e a risolvere i problemi che l’avevano generata: «Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata un’evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove». Il segreto della loro felicità? L’ex Miss Italia svela anche questo: «Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari» dice, spiegando che la loro forza è il fatto di essere riusciti a trovare il giusto equilibrio che permette loro di essere uniti e liberi allo stesso tempo.