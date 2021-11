La nuova presunta compagna di Massimiliano Allegri è stata paparazzata mentre si recava all'appartamento dell'allenatore.

La relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è naufragata sembra per un tradimento. Nelle ultime ore una donna è stata paparazzata mentre entrava in casa dell’allenatore e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: il tradimento

Secondo i rumor in circolazione la liaison tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe finita per un tradimento. A confermarlo è stata anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, che in un post in difesa di sua madre aveva asserito che fosse stata “tradita in ogni senso possibile”. Nelle ultime ore una donna di circa 40 anni è stata paparazzata mentre si recava a casa dell’allenatore e immediatamente si è sparsa la voce che potesse trattarsi della sua nuova fiamma.

L’indiscrezione non ha ricevuto conferme o smentite e al momento c’è solo chi ipotizza che possa trattarsi di una persona collegata al club sportivo della Juventus. Allegri, che ha mantenuto il silenzio anche per quanto riguarda la sua rottura da Ambra Angiolini, ha preferito non commentare.

La rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

La relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non è naufragata nel migliore dei modi: a quanto pare i due oggi non si rivolgerebbero la parola e l’attrice sarebbe stata costretta a cercare frettolosamente una nuova sistemazione per sé stessa dopo che l’allenatore le avrebbe chiesto di lasciare l’appartamento che condividevano insieme. Dopo che la notizia della rottura è diventata sempre più insistente Striscia la Notizia ha consegnato all’attrice un tapiro d’oro finendo col generare una vera e propria bufera.

Anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, è intervenuta pubblicamente per commentare quanto accaduto.

Massimiliano Allegri: lo sfogo di Jolanda Renga

Senza entrare nel merito di quanto accaduto tra sua madre e Massimiliano Allegri, la figlia maggiore di Ambra Angiolini si è scagliata contro Striscia la Notizia per aver fatto recapitare un tapiro d’oro a sua madre. La ragazza aveva tuonato via social: “Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso.

E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, si legge nella storia che veicola una conferma indiretta sulla crisi e l’allontanamento”.