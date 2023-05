Altro che crisi, la storia d’amore tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario prosegue a gonfie vele. L’attore di Mare Fuori ha fatto una dolcissima dedica alla ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

Massimiliano Caiazzo: dolce dedica a Elena D’Amario

Da giorni non si faceva altro che parlare di una crisi in corso tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario. Questa volta, però, il gossip ha preso un palo. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e la prova è la dedica social che l’attore di Mare Fuori ha fatto alla ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

La dedica di Massimiliano non sfugge ai fan

Massimiliano ha scritto una didascalia a cui Elena ha subito risposto. “Luce ovunque“, ha scritto l’attore di Mare Fuori. La D’Amario ha fornito una replica che non lascia spazio a dubbi: “La tua con me“. I fan, neanche a dirlo, hanno subito captato le dolci parole e sono andati in estasi.

Massimiliano ed Elena: nessuna crisi all’orizzonte

Anche se Massimiliano ed Elena non hanno mai confermato la relazione, non ci sono dubbi in merito. Tra loro non c’è nessuna crisi, anzi. I fan ne hanno avuto la conferma proprio con la dedica social di Caiazzo, a cui la D’Amario ha prontamente risposto con una sorta di parola in codice. I seguaci più attenti, infatti, hanno fatto notare che “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce” è la frase che la ballerina ha scritto al fidanzato quando ha vinto il Ciak d’oro come miglior attore under 30. All’epoca, Massimiliano aveva risposto: “La tua con me“.