Massimo Giletti, lo scapolo più ambito d’Italia, potrebbe essere vicino al grande passo. Fidanzato da tempo, il conduttore ha confessato di sentirsi finalmente pronto per il matrimonio e i figli.

Intervistato dal settimanale Gente, Massimo Giletti si è raccontato un po’. Il conduttore, fidanzato da tempo, è sempre stato geloso della sua vita privata, tanto che non ha mai parlato apertamente della compagna. Secondo la cronaca rosa, la fortunata è Sofia Goggia, ma nessuno dei due ha mai confermato la relazione.

Massimo ha dichiarato:

“Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è. Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri, posso dire che c’è una presenza importante a cui tengo molto. (…) Sposarmi e avere figli? Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”.