“C’è apprensione“. Clemente Mastella, ospite della trasmissione Tagadà su La7 ha affermato di essere in contatto con Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere attualmente ricoverato in terapia intensiva per una leucemia cronica.

Auspica in un’apprensione “serena” Mastella per i familiari dell’ex premier, che ne ha approfittato per mandare il suo augurio di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. “Ho sentito suo fratello Paolo poco fa, sono tutti in apprensione, ma speriamo comunque in una serena apprensione. Non sarebbe la prima volta che Berlusconi riesce a superare con il suo fisico determinate operazioni“, ha detto l’ex ministro.

Mastella: “Berlusconi? Un rivoluzionario“

Sempre nell’ambito della sua ospitata a Tagadà, in collegamento streaming, Clemente Mastella ha avuto modo di mandare a distanza il suo abbraccio a Silvio Berlusconi, spendendo per lui parole d’elogio e d’affetto.

“Sono stato Ministro del suo governo e lo ringrazio molto – ha affermato Mastella –. Ho avuto esperienze con lui di amicizia politica e anche sul piano umano. Sono stato anche in contrapposizione con lui“. Di certo però non ha dubbi: “Si può condividere o meno la sua impostazione, ma è stato un rivoluzionario su più aspetti, politici e sportivi, negli ultimi 25-30 anni. Nessuno può smentire ciò, sarebbe una sgrammaticatura storica“.

L’augurio dell’ex ministro è che Berlusconi possa rimettersi in fretta, per “poter continuare a dialogare o magari contraddire” e chiosa: “Se non esistesse Berlusconi bisognerebbe inventarlo“.