Giovedì 4 gennaio 2024 va in onda su Sky e in streaming su NOW una nuova puntata di Masterchef. Per la prima volta in questa nuova edizione, la Masterclass darà il benvenuto alla Golden Mistery Box. Vediamo cosa dicono le anticipazioni.

Masterchef: anticipazioni di giovedì 4 gennaio 2024

Con la puntata di giovedì 4 gennaio 2024, Masterchef entra nel vivo. Gli aspiranti chef sono pronti a tutto pur di mantenere il grembiule bianco. Il programma culinario, in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, darà finalmente il benvenuto alla Golden Mistery Box. I concorrenti saranno chiamati a ‘colorare’ le ricette per dimostrare ad Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli le loro capacità. Come sempre, la Golden Mystery Box consentirà ai migliori di saltare l’Invention Test.

Masterchef, anticipazioni 4 gennaio: protagonista il baccalà

I concorrenti di Masterchef che si sottoporranno all’Invention Test avranno a che fare con il baccalà. Ovviamente, la ricetta dovrà raccontare qualcosa di loro, altrimenti la prova è persa. Le anticipazioni del 4 gennaio proseguono con il primo Skill Test della stagione.

Masterchef, anticipazioni 4 gennaio: arriva Alex Atala

Nella puntata di Masterchef di giovedì 4 gennaio 2024 arriverà lo chef Alex Atala. Gli aspiranti cuochi che non riusciranno a comporre la propria palette e a creare le giuste sfumature di colore dovranno abbandonare la gara.