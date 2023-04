Matteo Bassetti e la condanna per l’insulto a Montagnier con Sgarbi

Matteo Bassetti ha ricevuto una condanna per l’insulto a Luc Montagnier con Vittorio Sgarbi. Da quanto si apprende l’infettivologo genovese dovrà risarcire gli eredi dello scienziato con 6mila euro. La condanna quella in favore degli eredi dello scienziato Luc Montagnier che avevano chiesto giustizia dopo che Bassetti lo aveva insultato durante un dibattito a Sutri, nel Viterbese, con il sindaco Vittorio Sgarbi. La prima richeista, quella statuita dagli eredi del premio Nobel, era per un risarcimento di 500mila euro, ma il giudice del Tribunale civile di Genova ha parzialmente accolto la richiesta.

Matteo Bassetti e l’insulto a Montagnier

In buona sostanza nel merito l’infettivologo ha torto ma non tanto da dover pagare quella somma: se la caverà con 6mila euro. I fatti risalgono all’agosto 2021,in pieno dibattito durante la pandemia sull’utilità dei vaccini contro il Covid. Bassetti fece un intervento e definì Montagner “un rincoglionito con problemi di demenza senile”.

“Frasi offensive e lesive dell’onore”

Le frasi sono state ritenute “offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona. Nel caso concreto, le frasi del prof. Bassetti avendo indiscutibilmente quale destinatario il professore Montagner secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano“.