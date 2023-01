Matteo Messina Denaro, le condizioni di salute: perché era ricoverato in cli...

Matteo Messina Denaro era ricoverato in clinica

Dopo una lunga latitanza (durata 30 anni) il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai Carabinieri del Ros.

Da anni Denaro si avvaleva dei servigi della clinica privata Maddalena di Palermo, dove è stato arrestato il 16 gennaio. Vi si era recato la prima volta nel 2020, sotto falso nome. Di cosa soffre il boss, e perché aveva bisogno di frequenti visite alla clinica? Cerchiamo di fare chiarezza.

Matteo Messina Denaro è malato

É stato confermato che Matteo Messina Denaro soffre di tumore al colon ormai da anni. Proprio per questo aveva usufruito almeno sei volte dei servizi della clinica privata Maddalena e delle loro visite di controllo pre e post-operatorie.

A causa della malattia ha inoltre subito diverse operazioni (due in tutto dal 2020). Per farlo senza destare sospetti, utilizzava un nome falso, Andrea Bonafede. Le condizioni di salute del boss della Mafia, nonostante due interventi, negli ultimi tempi sono molto peggiorate. Le sue visite alla clinica di Palermo si sono fatte più frequenti.

Matteo Messina Denaro: come è avvenuto l’arresto?

Oggi, proprio mentre era in accettazione in attesa di eseguire un tampone (necessario per entrare nella struttura), è stato sorpreso da un blitz dei Carabinieri all’insaputa anche del personale della struttura, che si è dichiarato molto contento dell’importante arresto.

Fonti interne dichiarano come fosse molto difficile riconoscerlo, forse per interventi al volto atti a nascondere le sue fattezze.