Matteo Salvini, l'idea per Zaia: "Per lui ho un'idea che riguarda l’Europa"

Matteo Salvini a Padova per presentare i programmi del suo ministero per la regione Veneto nella manifestazione “L’Italia dei Sì” si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Luca Zaia.

Matteo Salvini e il pensiero su Luca Zaia

A Matteo Salvini piacerebbe che Luca Zaia «fosse rieletto in Veneto». Ma se ciò non accadrà, ha detto oggi a Padova, «io un’idea ce l’ho, potrebbe fare tutto quello che vuole. Se portiamo a casa l’autonomia, le Olimpiadi, le ristrutturazioni e altri progetti suoi e della Regione, visto che nei prossimi anni molte iniziative passano per l’Europa, diciamo che sarebbe utile un difensore del Veneto in terra d’Europa».

Matteo Salvini e Luca Zaia per il terzo mandato

«Non ho l’ansia del terzo mandato, e non perdo il sonno per questo. Il Parlamento è sovrano, penso che i cittadini debbano essere rispettati. Il Parlamento è sovrano e deciderà se continuare a bloccare il mandato a sindaci e governatori e garantirlo invece a tutti gli altri. Il mio futuro lo programmerò quando sarà ora. Non voglio passare le mie giornate a parlare di cose che non c’entrano nulla con la mia amministrazione».

Matteo Salvini e l’emendamento della Lega per una legge sul terzo mandato per sindaci e governatori

L’emendamento era stato proposto dalla Lega tuttavia, la richiesta della Lega del terzo mandato per i governatori ha ricevuto un altro no dal Senato che ha bocciato anche l’emendamento sull’eliminazione del ballottaggio per i sindaci.