Mattia Marchesello morto a 23 anni a San Donà di Piave: aveva un tumore al cervello

Ragazzo sempre sorridente e appassionato di calcio, il giovane Mattia Marchesello è morto a San Donà di Piave all’età di 23 anni a causa di un tumore al cervello.

“Voglio che le persone mi ricordino con un sorriso. E voglio che tutte le persone che pensano a me lo facciano con un sorriso”. Sono state le parole consegnate dal giovane Mattia alla madre Camilla, pochi giorni prima della sua morte. Il ragazzo si è spento all’età di soli 23 anni a causa di un tumore contro il quale stava lottando da due anni. Nonostante la malattia, Mattia non ha mai perso il sorriso.

Il 23enne aveva conseguito il diploma di ragioniere presso l’istituto “Alberti”. Era conosciuto da tutti come un ragazzo allegro e pieno di vita. Dopo il diploma, aveva fatto qualche lavoretto per poi essere assunto in un’azienda della zona in cui abitava. Aveva una grande passione: il calcio.

Mattia giocava a calcio ed era anche particolarmente bravo. La sua passione l’aveva ereditata dal padre Sebastiano, ex calciatore e allenatore. Ma l’amore per lo sport era radicato nella sua famiglia da generazioni. Il nonno, infatti, aveva un’attività di articoli sportivi e realizzava scarpe da calcio su misura e pattini a rotelle per gli atleti.

La diagnosi

Mattia aveva cominciato a giocare a calcio a cinque anni all’oratorio Don Bosco. Successivamente, era passato all’Ac Noventa dove aveva percorso tutto il settore giovanile. Quando è approdato alla prima squadra, l’attaccante talentuoso che segnava oltre trenta gol a stagione è stato ceduto in presti prima al Gainiga e poi al Meolo anche se non è mai riuscito a unirsi effettivamente al club calcistico.

La malattia gli è stata diagnosticata a giugno del 2021 quando cominciò ad avvertire forti malori. Dopo essersi sottoposto a svariati controlli effettuati fino a poco prima di Natale, i medici hanno riferito al giovane di avere un cancro al cervello.

A distanza di due anni dalla diagnosi, il ragazzo è infine deceduto.